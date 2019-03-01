Flash!!!\nDHA: Eski CHP Milletvekili Eren Erdem "silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc hiyerar\u015fisine dahil olmamakla birlikte bilerek, isteyerek \u00f6rg\u00fcte yard\u0131m" su\u00e7undan 4 y\u0131l 2 ay hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131.Sahibinin ba\u015fkas\u0131na sar\u0131lmas\u0131na dayanamad\u0131! Bak\u0131n ne yapt\u0131Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 y\u0131l 2 ay hapis cezas\u0131\u0130talya B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Gaiani: T\u00fcrkiye\u2019nin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6rd\u00fck