Flash\n\u0130stanbul Valili\u011fi: Beyo\u011flu'nda 5 katl\u0131 bir binan\u0131n 2. kat\u0131nda 4 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi yang\u0131na ili\u015fkin olarak 1 ki\u015fi, yang\u0131na sebebiyet vermekten Hatay'da g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.Sahibinin ba\u015fkas\u0131na sar\u0131lmas\u0131na dayanamad\u0131! Bak\u0131n ne yapt\u0131Ordu \u00c7evre Yolu'nun ilk etab\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131Solo T\u00fcrk'ten Antalya'da nefes kesen g\u00f6steri
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