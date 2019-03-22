DHA: \u0130stanbul merkezli FET\u00d6 soru\u015fturmas\u0131nda aralar\u0131nda \u00e7ok say\u0131da avukat\u0131n da bulundu\u011fu 114 ki\u015fi hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verildi. \u015e\u00fcphelilerin yakalanmas\u0131 i\u00e7in 37 ilde operasyonlar yap\u0131l\u0131yor. \u0130\u015fte d\u00fcnyan\u0131n en l\u00fcks arac\u0131G\u00fcne\u015fin suya kavu\u015ftu\u011fu an\u0131 yakalamak i\u00e7in yar\u0131\u015ft\u0131larPatlama sesiyle uyand\u0131lar! Ger\u00e7ek d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131k\u0131nca ortaya \u00e7\u0131kt\u0131
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