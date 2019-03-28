Flash!\nDHA: Alt\u0131 g\u00fcnd\u00fcr kay\u0131p olan Bo\u011fazi\u00e7i \u00dcniversitesi \u00f6\u011frencisi Arda Duman'\u0131n Belgrad Orman\u0131'nda cesedi bulundu.PARTNEREvsiz kalan \u00fcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z yar\u0131 \u00e7\u0131plak kamp yaparken yakaland\u0131!\u0130mamo\u011flu: Biz kimsenin ekme\u011fine dokunmay\u0131z ba\u015f\u0131m\u0131z\u0131n \u00fcst\u00fcnde yerleri varBir il\u00e7e ona a\u011flad\u0131! Son foto\u011fraf\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum