DHA: FET\u00d6 \u00fcyeli\u011finden yarg\u0131lanan ve meslekten ihra\u00e7 edilen Balyoz davas\u0131 savc\u0131lar\u0131ndan H\u00fcseyin Kaplan, "Anayasal d\u00fczeni ortadan kald\u0131rmaya te\u015febb\u00fcse yard\u0131m" su\u00e7undan 15 y\u0131l hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131.PARTNERO aday\u0131 turistlere kapatt\u0131lar!Jandarma ekiplerinin ya\u015fl\u0131 kad\u0131na yard\u0131m etmesi takdir toplad\u013140 metrelik kebap saniyeler i\u00e7inde t\u00fckendi
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