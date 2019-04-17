Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m: \u0130stanbul se\u00e7iminde s\u00fcre\u00e7 i\u015flemi\u015f, \u0130l Se\u00e7im Kurulu mazbatay\u0131 Say\u0131n \u0130mamo\u011flu'na vermi\u015ftir.PARTNERKilo vermeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsan\u0131z bir de bunu deneyin! \u00d6yle faydalar\u0131 varm\u0131\u015f ki...2 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti! Alt\u0131ndan 'dedikodu' \u00e7\u0131kt\u0131Hatay\u2019da sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle cadde ve sokaklar g\u00f6le d\u00f6nd\u00fc
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