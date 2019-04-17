Flash!\nBinali Y\u0131ld\u0131r\u0131m: Karar\u0131n hay\u0131r getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk i\u015flemi\u015f; k\u00f6r\u00fcklenen gerilimin gereksizli\u011fi g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fcr. Partimiz hukuki haklar\u0131n\u0131 kullanmaya devam ediyor. Son s\u00f6z YSK'n\u0131nd\u0131r.PARTNER\u00d6d\u00fcl t\u00f6reninde \u015f\u0131kl\u0131k yar\u0131\u015f\u01312 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti! Alt\u0131ndan 'dedikodu' \u00e7\u0131kt\u0131Hatay\u2019da sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle cadde ve sokaklar g\u00f6le d\u00f6nd\u00fc
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