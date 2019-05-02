Flash!\nDHA: \u0130stanbul Anadolu Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'n\u0131n itiraz\u0131 \u00fczerine, Tuzla'da arac\u0131na erik \u00e7ekirde\u011fi atan 12 ya\u015f\u0131ndaki M. Y. K.'y\u0131 darp eden otomobilin sahibi Ufuk \u00d6. tutukland\u0131. 500 y\u0131l sonra bir ilk! Y\u00fcz\u00fc g\u00f6r\u00fcnd\u00fcKPSS davas\u0131nda 64 san\u0131\u011fa hapis cezas\u0131!Fabrikadaki patlamada \u00f6len \u015eura, g\u00f6zya\u015flar\u0131yla u\u011furland\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum