Flash!\nDHA: \u0130stanbul Anadolu Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'n\u0131n itiraz\u0131 \u00fczerine, Tuzla'da arac\u0131na erik \u00e7ekirde\u011fi atan 12 ya\u015f\u0131ndaki M. Y. K.'y\u0131 darp eden otomobilin sahibi Ufuk \u00d6. tutukland\u0131.PARTNERD\u00fcnya bu ak\u0131m\u0131 konu\u015fuyor! Zirvede T\u00fcrkiye varKPSS davas\u0131nda 64 san\u0131\u011fa hapis cezas\u0131!Fabrikadaki patlamada \u00f6len \u015eura, g\u00f6zya\u015flar\u0131yla u\u011furland\u0131
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