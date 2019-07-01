DHA: \u0130BB: (FSM'deki \u00e7al\u0131\u015fma) Metrob\u00fcs sefer aral\u0131klar\u0131 yeniden d\u00fczenlendi. Metrob\u00fcs sefer saatleri k\u0131\u015f tarifesine \u00e7evrildi. Hat boyunca g\u00fcnde 300 ek sefer yap\u0131lacak.PARTNER\u00dcnl\u00fcleri bir de makyajs\u0131z g\u00f6r\u00fcn! Bu hallerine \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131racaks\u0131n\u0131z!Belediye personelinin nezaketi, sokak k\u00f6pe\u011fini yerinde ettiMuhasebeci olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 d\u00fckkandan 50 bin liral\u0131k d\u00f6vizi b\u00f6yle \u00e7ald\u0131
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