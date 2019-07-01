DHA: \u0130BB: (FSM'deki \u00e7al\u0131\u015fma) Ula\u015ft\u0131rma Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan, Yavuz Sultan Selim K\u00f6pr\u00fcs\u00fc ile Avrasya T\u00fcneli'nin kullan\u0131m \u00fccretlerinin d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesi talep edilecektir.PARTNER\u00dcnl\u00fc modelin iddial\u0131 k\u0131yafetinin arkas\u0131 g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011fa u\u011fratt\u0131\u0130stanbul Valili\u011fi'nden Atat\u00fcrk portresi a\u00e7\u0131klamas\u0131Belediye personelinin nezaketi, sokak k\u00f6pe\u011fini yerinde etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum