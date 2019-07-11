DHA: \u0130BB meclisi toplant\u0131s\u0131nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik g\u00fcn\u00fc'nde kentteki toplu ula\u015f\u0131m hizmetinin \u00fccretsiz verilmesi karar\u0131 oy birli\u011fiyle kabul edildi.Ormanda bulduklar\u0131 sincap yavrusu ailenin yeni \u00fcyesi olduYe\u015filbo\u011faz: \u201c\u00dclkemiz, d\u00fcnya hukuk s\u0131ralamas\u0131nda 129 \u00fclke aras\u0131nda 109. s\u0131rada olmamal\u0131\u201dY\u0131llar sonra ortaya \u00e7\u0131kt\u0131! Ayn\u0131 ara\u00e7ta g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiler
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