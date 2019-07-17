DHA: \u00d6SYM Ba\u015fkan\u0131 Ayg\u00fcn, Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kurumlar\u0131 S\u0131nav\u0131 (YKS) sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131kland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Adaylar sonu\u00e7lara 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden ula\u015f\u0131labilecek.'Pes' dedirten olay! Onlarcas\u0131 bu halde bulunduPar\u00e7al\u0131 ay tutulmas\u0131 Adana'da izlendi\u00c7anakkale ve Bozcaada'da\u00a0'Par\u00e7al\u0131 ay tutulmas\u0131' b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi
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