DHA: Pendik'te 7 ayl\u0131k hamile kad\u0131n ve e\u015finin i\u00e7inde bulundu\u011fu araca sald\u0131ran tutuklu san\u0131klar Hasan Sel ve H\u00fcseyin Sel karde\u015fler, \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131 ilk duru\u015fmada tahliye edildi.PARTNER Me\u011fer y\u00f6ntemi varm\u0131\u015f! Daha az yak\u0131t harcamak i\u00e7in...Japon geline T\u00fcrk d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc\u00c7anakkale Sahil G\u00fcvenlik Grup Komutanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 ekipler \u015f\u00fcpheli her tekneyi kontrol ediyor
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