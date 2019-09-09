DHA: Ergenekon Davas\u0131 eski mahkeme ba\u015fkanlar\u0131ndan Hasan H\u00fcseyin \u00d6zese, FET\u00d6 \u00fcyeli\u011fi su\u00e7undan yarg\u0131land\u0131\u011f\u0131 davada, 'Silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc \u00fcyeli\u011fi' su\u00e7undan 10 y\u0131l hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131.PARTNERU\u00e7ak tuvaletinde rezalet! \u00dcnl\u00fc sporcu b\u00f6yle yakalad\u0131Ayd\u0131n\u2019da jeotermal polemi\u011fi ile ilgili ara\u015ft\u0131rma sonu\u00e7lar\u0131 yay\u0131nland\u0131\u0130stiklal Caddesi'ndeki deh\u015fetin zanl\u0131lar\u0131 tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi (1)
Okuyucu Yorumları 0 yorum