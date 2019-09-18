DHA: "Casusluk su\u00e7lamas\u0131"yla yarg\u0131lanan ABD \u0130stanbul Ba\u015fkonsolosluk irtibat g\u00f6revlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devam\u0131na karar verildi Erzurum'da \u015fa\u015f\u0131rtan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! Eyl\u00fcl ay\u0131nda dolu ya\u011fd\u0131Bakan Ersoy:"Bizim, k\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015ftan \u00e7ocuklar\u0131m\u0131za teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor"\u00c7anakkale Bo\u011faz\u0131'nda yakalanan ilk palamutlar tanesi 40 liradan sat\u0131l\u0131yor
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