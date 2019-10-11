Flash!\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: Kendi g\u00f6be\u011fimizi kendimiz kesiyoruz, art\u0131k geri ad\u0131m atmayaca\u011f\u0131z. G\u00fcvenli b\u00f6lge olarak ilan etti\u011fimiz b\u00f6lgeyi g\u00fcneye do\u011fru terk edecekler.PARTNER Okyanusla \u00e7evrili bir ya\u015fam: Cape TownErdo\u011fan'dan Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131Ba\u011fc\u0131lar'da \u00e7at\u0131 yang\u0131n\u0131; mahalleli soka\u011fa d\u00f6k\u00fcld\u00fc
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