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GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 20:38 | Son Güncelleme

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Flash!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız. Güvenli bölge olarak ilan ettiğimiz bölgeyi güneye doğru terk edecekler.

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