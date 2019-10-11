Flash!\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: Kendi g\u00f6be\u011fimizi kendimiz kesiyoruz, art\u0131k geri ad\u0131m atmayaca\u011f\u0131z. G\u00fcvenli b\u00f6lge olarak ilan etti\u011fimiz b\u00f6lgeyi g\u00fcneye do\u011fru terk edecekler.PARTNERM\u00fcge Anl\u0131'da yasak a\u015fk! Evli adam 20 ya\u015f\u0131ndaki kad\u0131nla...Erdo\u011fan'dan Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131Ba\u011fc\u0131lar'da \u00e7at\u0131 yang\u0131n\u0131; mahalleli soka\u011fa d\u00f6k\u00fcld\u00fc
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