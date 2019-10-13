DHA: Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan: (Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131) ABD ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne 30 bin TIR yard\u0131m g\u00f6nderdi. Bunlar\u0131 bize kar\u015f\u0131 kullan\u0131yorlar.PARTNER\u00dczerinde \u0131slakl\u0131k varsa sak\u0131n almay\u0131n! \u0130\u015fte k\u0131rm\u0131z\u0131 et al\u0131rken dikkat etmeniz gereken 5 p\u00fcf noktas\u0131D\u0131\u015fi\u015fleri'nden Avrupa'ya \u00e7a\u011fr\u0131! Kayseri\u2019de, antika ve koleksiyon g\u00fcnleri
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