DHA: Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: (Mektup cevab\u0131) Bunu unutmam\u0131z m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. Vakti geldi\u011finde gerekenin yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131n bilinmesini istiyorum.PARTNER Eski mesle\u011fini duyan \u015fa\u015f\u0131p kal\u0131yor! \u0130\u015fte g\u00fczel oyuncunun bilinmeyen s\u0131rr\u0131Depremde hasar g\u00f6ren okul bo\u015falt\u0131ld\u0131, veliler eylem yapt\u0131Bitlis \u0130l Genel Meclisinden Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131'na destek
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