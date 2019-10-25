Flash!!!\nDHA: FET\u00d6'n\u00fcn Meksika imam\u0131 oldu\u011fu iddias\u0131yla M\u0130T'in yurt d\u0131\u015f\u0131nda d\u00fczenledi\u011fi operasyonda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Osman Karaca "FET\u00d6 silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc y\u00f6neticili\u011fi" su\u00e7lamas\u0131yla \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Mahkemede tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi.PARTNER Hen\u00fcz 24 ya\u015f\u0131nda ama... 1 gecede milyarder oldu!M\u0130T'ten operasyon! "Meksika \u0130mam\u0131" tutukland\u0131Bodrum'daki projelerin ka\u00e7ak b\u00f6l\u00fcmlerinin y\u0131k\u0131m\u0131nda sona gelindi
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