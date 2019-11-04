Flash!\nDHA: FET\u00d6\/PDY silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn medya yap\u0131lanmas\u0131na ili\u015fkin davada karar \u00e7\u0131kt\u0131. Nazl\u0131 Il\u0131cak "\u00f6rg\u00fcte yard\u0131m" su\u00e7undan 8 y\u0131l 9 ay hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131 ve tahliyesine karar verildi. Bankac\u0131l\u0131kta yeni ak\u0131m! Art\u0131k bankaya gitmeden...Emine Bulut cinayeti davas\u0131n\u0131n gerek\u00e7eli karar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131Yard\u0131m i\u00e7in gitti\u011fi evde hayat\u0131n\u0131 kaybetti
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