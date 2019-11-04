Flash!\nDHA: FET\u00d6\/PDY silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn medya yap\u0131lanmas\u0131na ili\u015fkin davada karar \u00e7\u0131kt\u0131. Ahmet Altan "\u00f6rg\u00fcte yard\u0131m su\u00e7undan 10 y\u0131l 6 ay hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131 ve tahliyesine karar verildi.PARTNEROrmandaki gizemli yarat\u0131k kasaba halk\u0131na korku sal\u0131yor! Yar\u0131 insan yar\u0131 k\u00f6pekMilli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: \u201cRasulayn\u2019daki Allouk su tesisinin tam kapasite \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 i\u00e7in eksikleri giderilecek\u201dSon dakika! Mehmet Altan'\u0131n beraatine karar verildi
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