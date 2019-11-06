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GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 20:51 | Son Güncelleme

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Flash!!

DHA: İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Nitrat ve nitrit kalıntısı yönünden yapılan analizlerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ıspanak tüketebilirler.

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