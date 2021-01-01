Flash Player'dan veda: 'Bilgisayarınızdan bizi kaldırmanızı tavsiye ediyoruz'

Ama buna karşın Flash, kullanıcılarına içeriği daha yüksek hızda indirebilme imkânı sundu.

Flash'ın yayımladığı yıllarda internet hızı bugünküne kıyasla çok daha düşüktü.

"Adobe Flash Player'i kullandığınız için teşekkür ederiz. 31 Aralık itibariyle Flash Player'e destek vermeyi kestik. Sisteminizin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için, Flash Player içeriğini acilen kaldırmanızı tavsiye ediyoruz."

Eklentinin geliştiricisi Adobe şirketi, Flash için daha fazla güvenlik güncellemesi sunmayacağını açıkladı ve kullanıcılara uygulamayı silme çağrısı yaptı:

1996 yılında tarayıcılarda videoların oynatılması ile online oyunların oynanmasını sağlamak amacıyla hizmete sunulan ve internet tarihinin köşe taşlarından olan Flash, yıllar içerisinde güvenlik sorunları ile boğuştu ve akıllı telefon çağına geçemedi, gelişmeleri yakalayamadı.

Animatör David Firth, BBC'ye verdiği demeçte, "Flash ile birden fazla karakter, arka plan görüntüsü, ses ve 2 megabayttan (MB) daha az müzik içeren, tarayıcıdan görüntülenebilen üç dakikalık bir animasyon yapabilirdiniz" diye konuştu.

Firth imzalı "Salad Fingers" (Salata Parmakları) isimli gerçeküstü animasyon internet dünyasında büyük bir başarı elde etti.

Firth, Salad Fingers işini, "Eksik olduğunu hissettiğim görmek istediğim şeyleri, karanlık ve gerçeküstü komediyi yaptım" sözleriyle açıkladı.

Firth tarafından "Flash'ın YouTube'u" olarak tanımlanan Newgrounds gibi siteler, çizgi filmlere ve etkileşimli oyunlara yönelik artan talebi karşılaması sebebiyle popülarite kazandı.

Newsgrounds için "Herkesin içerik yayımlamasına izin veren ve gerçek zamanlı olarak sunulduğunu gördüğüm ilk web sitesiydi" ifadelerini kullanan Firth, söz konusu içeriğin kullanıcılar tarafından beğenilmemesi durumunda yayından kaldırıldığını dile getirdi ve ekledi:

"Bu yüzden içeriğinizi gönderirken bunu hesaba katardınız."