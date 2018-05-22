Flaşlar patlayınca her şey ortaya çıktı

Olivia Munn, oyunculuğunun yanı sıra kusursuz fiziği, güzel yüzü ve farklı stiliyle adından her zaman söz ettirmişti.
Transparan elbisesinin azizliğine uğradı!
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Olivia Munn, oyunculuğunun yanı sıra kusursuz fiziği, güzel yüzü ve farklı stiliyle adından her zaman söz ettirmişti.
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Ancak güzel oyuncu bu kez yaptığı moda hatasıyla gündeme geldi.
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37 yaşındaki Munn, dün akşamüzeri New York'ta görüntülendi.
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Late Show with Seth Meyers adlı şov programına konuk olan Olivia Munn, vücudunu saran geometrik desenki renkli elbisesi ve mor stilettolarıyla kusursuz görünüyordu.
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Ancak canlı tonlardaki bu elbise, ince kumaşu nedeniyle aynı zamanda transparandı.
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Amerikalı oyuncu, kendisini bekleyen lüks otomobile binerken beyaz iç çamaşırı gözüktü.
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Paparazziler de bu anları fırsat bilip güzel oyuncuyu fotoğrafladı.
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OLIVIA MUNN KİMDİR?
Olivia Munn, 3 Temmuz 1980'de Oklahoma'da dünyaya geldi.
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Tam adı Lisa Olivia Munn olan güzel oyuncunun annesi Çin asıllı, babası ise Amerikalı.
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Munn, bu yıl gösterime girmesi beklenen Ocean's 8, Predator ve X-Men: Dark Phoenix gibi filmlerde rol alıyor.
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Güzel aktris, The Newsroom ve Perfect Couples gibi dizilerde de rol almıştı.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzelin, Instagram'da 2.1 milyon takipçisi var.
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