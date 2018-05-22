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Flaşlar patlayınca her şey ortaya çıktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.05.2018 11:29 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Olivia Munn, katıldığı talk show'dan çıkarken görüntülendi.

Olivia Munn, oyunculuğunun yanı sıra kusursuz fiziği, güzel yüzü ve farklı stiliyle adından her zaman söz ettirmişti.

Transparan elbisesinin azizliğine uğradı!

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Olivia Munn, oyunculuğunun yanı sıra kusursuz fiziği, güzel yüzü ve farklı stiliyle adından her zaman söz ettirmişti.

Olivia Munn, oyunculuğunun yanı sıra kusursuz fiziği, güzel yüzü ve farklı stiliyle adından her zaman söz ettirmişti.
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Ancak güzel oyuncu bu kez yaptığı moda hatasıyla gündeme geldi.

Ancak güzel oyuncu bu kez yaptığı moda hatasıyla gündeme geldi.
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37 yaşındaki Munn, dün akşamüzeri New York'ta görüntülendi.

37 yaşındaki Munn, dün akşamüzeri New York'ta görüntülendi.
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Late Show with Seth Meyers adlı şov programına konuk olan Olivia Munn, vücudunu saran geometrik desenki renkli elbisesi ve mor stilettolarıyla kusursuz görünüyordu.
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Ancak canlı tonlardaki bu elbise, ince kumaşu nedeniyle aynı zamanda transparandı.

Ancak canlı tonlardaki bu elbise, ince kumaşu nedeniyle aynı zamanda transparandı.
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Amerikalı oyuncu, kendisini bekleyen lüks otomobile binerken beyaz iç çamaşırı gözüktü.

Amerikalı oyuncu, kendisini bekleyen lüks otomobile binerken beyaz iç çamaşırı gözüktü.
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Paparazziler de bu anları fırsat bilip güzel oyuncuyu fotoğrafladı.

Paparazziler de bu anları fırsat bilip güzel oyuncuyu fotoğrafladı.
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OLIVIA MUNN KİMDİR?

OLIVIA MUNN KİMDİR?
Olivia Munn, 3 Temmuz 1980'de Oklahoma'da dünyaya geldi.
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Tam adı Lisa Olivia Munn olan güzel oyuncunun annesi Çin asıllı, babası ise Amerikalı.

Tam adı Lisa Olivia Munn olan güzel oyuncunun annesi Çin asıllı, babası ise Amerikalı.
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Munn, bu yıl gösterime girmesi beklenen Ocean's 8, Predator ve X-Men: Dark Phoenix gibi filmlerde rol alıyor.

Munn, bu yıl gösterime girmesi beklenen Ocean's 8, Predator ve X-Men: Dark Phoenix gibi filmlerde rol alıyor.
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Güzel aktris, The Newsroom ve Perfect Couples gibi dizilerde de rol almıştı.

Güzel aktris, The Newsroom ve Perfect Couples gibi dizilerde de rol almıştı.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzelin, Instagram'da 2.1 milyon takipçisi var.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzelin, Instagram'da 2.1 milyon takipçisi var.
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