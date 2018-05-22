Flaşlar patlayınca her şey ortaya çıktı

Olivia Munn, oyunculuğunun yanı sıra kusursuz fiziği, güzel yüzü ve farklı stiliyle adından her zaman söz ettirmişti.

Transparan elbisesinin azizliğine uğradı!

1 / 19 Olivia Munn, oyunculuğunun yanı sıra kusursuz fiziği, güzel yüzü ve farklı stiliyle adından her zaman söz ettirmişti.

2 / 19 Ancak güzel oyuncu bu kez yaptığı moda hatasıyla gündeme geldi.

3 / 19 37 yaşındaki Munn, dün akşamüzeri New York'ta görüntülendi.

4 / 19 Late Show with Seth Meyers adlı şov programına konuk olan Olivia Munn, vücudunu saran geometrik desenki renkli elbisesi ve mor stilettolarıyla kusursuz görünüyordu.

5 / 19 Ancak canlı tonlardaki bu elbise, ince kumaşu nedeniyle aynı zamanda transparandı.

6 / 19 Amerikalı oyuncu, kendisini bekleyen lüks otomobile binerken beyaz iç çamaşırı gözüktü.

7 / 19 Paparazziler de bu anları fırsat bilip güzel oyuncuyu fotoğrafladı.

8 / 19 OLIVIA MUNN KİMDİR? Olivia Munn, 3 Temmuz 1980'de Oklahoma'da dünyaya geldi.

9 / 19 Tam adı Lisa Olivia Munn olan güzel oyuncunun annesi Çin asıllı, babası ise Amerikalı.

10 / 19 Munn, bu yıl gösterime girmesi beklenen Ocean's 8, Predator ve X-Men: Dark Phoenix gibi filmlerde rol alıyor.

11 / 19 Güzel aktris, The Newsroom ve Perfect Couples gibi dizilerde de rol almıştı.

12 / 19 Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzelin, Instagram'da 2.1 milyon takipçisi var.

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