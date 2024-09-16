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Flightradar24 nedir, nasıl kullanılır? Flightradar24 ile uçak nasıl takip edilir?

Melek Nacar Melek Nacar
13.09.2024 23:37
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Flightradar24, gerçek zamanlı olarak uçuş takibi platformu olarak hizmet veren web sitesine verilen isimdir. Gerçek zamanlı olarak bütün dünya genelinde hava trafiğini izleme imkânı sunan platform, kullanıcıların uçuşları takip etmelerine izin verir. Flightradar24, uçaklardan gelen sinyalleri kullanarak uçuşların takibini yapar.

Flightradar24 nedir, nasıl kullanılır? Flightradar24 ile uçak nasıl takip edilir?

İçindekiler

  • Flightradar24 nedir?
  • Flightradar24 ne işe yarar?
  • Flightradar24 nasıl kullanılır?
  • Flightradar24 ile uçak nasıl takip edilir?

Flightradar24, uçaklardan gelen sinyaller sayesinde uçakların konumu, hızı, irtifası ve diğer bilgileri belirli aralıklı sürelerle günceller ve veri akışı oluşturur. Kullanıcılar flightradar24 sayesinde canlı uçak trafiği görebilir, uçakların sinyallerini alarak verileri uygulamaya aktarabilirler.

Flightradar24 nedir?

Flightradar 24, gerçek zamanlı olarak uçuş takibi sağlayan platform olarak adlandırılır. Flightradar uçakların canlı takiplerinin yanı sıra, uçuş rotalarını, hava trafiği sıkışıklıklarını, havaalanlarındaki hava şartlarını ve rötar durumlarını da kullanıcılara sunar. Havadaki uçakları gösteren uygulama olarak da bilinen flight radar sayesinde kullanıcılar sevdiklerinin uçuşlarını takip edebilmektedir. Bu platform sayesinde uçağın gecikip gecikmediği kontrol edilebilir ve uçuş operasyonları için de değerli bir kaynak olarak kullanılabilir.

Flightradar24 ne işe yarar?

Flightradar24 platformu birden fazla işe yarar ve kullanıcılar için bazı avantajlar sunar. İlk olarak uçuşlar gerçek zamanlı olarak takip edilebildiği için, uçuşların bekleme süresi azaltılabilir ve havaalanına gitmeden önce gecikme durumları kontrol edilebilir. Havacılık meraklıları için de işe yarayan ve uçakların nerede olduğunu gösteren program, hava trafiğinin canlı olarak takip edilmesi işine yarar. Pilotlar ve uçuş operasyonları için de gerekli uygulamalar arasında yer alır ve uçuş verilerine gerçek zamanlı olarak ulaşım sağlar.

Flightradar24 nasıl kullanılır?

Flightradar24, mobil uygulama aracılığıyla ya da web sitesi üzerinden kullanılabilir. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaptıktan sonra arama motoruna istedikleri uçuşu ya da uçağı bulup, uçuş takibini yapabilir. Uçağın üzerine tıklama yapıldıktan sonra canlı uçak takibi yapıp, uçağın detaylı bilgilerini ve konumunu görebilir. Mobil uygulama kullanıcıları da bulundukları her yerden kolay bir şekilde uçuşları takip edebilir, bilgileri canlı bir şekilde görüntüler.

Flightradar24 ile uçak nasıl takip edilir?

Flightradar24 ile uçak takip etmek için öncelikle uygulamanın açılması gerekir. Daha sonra seçilmek istenen uçağın üzerine tıklanır ve takip et sekmesine gidilir. Bu adım yapıldıktan sonra uygulama üzerinden istenilen uçak izlenmeye başlanır. Eğer uygulamadan değil de tarayıcı üzerinden uçak takibi yapılmak istenirse, Flightradar24 Türkçe sayfasına gidilir ve yine aynı şekilde takibi yapılmak istenen uçağın üzerine tıklanarak uçuş takibi yapılır. "Uçak takibini nasıl yapabilirim?" sorusunun cevabı İOS için de aynı şekildedir. Böylece uygulamadaki harita üzerinden seçilen bütün uçakların takibi kolay bir şekilde yapılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
uçak uçuş
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