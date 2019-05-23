Floor curlingle 360 bin engelliye ulaşılacak

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Özel gereksinimli çocukları spor yoluyla korumak ve desteklemek, onları güçlendirmek, toplumsal uyumlarını gerçekleştirmek amacıyla Türkiye'nin ilk etapta 43 ilinde başlatılan floor curling eğitimleri kapsamında 4 yılda 360 bin engelli çocuğa ulaşılması planlanıyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Curling Federasyonu ve Türkiye Özel Sporcular Federasyonu işbirliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının da desteğiyle "buz satrancı" olarak da bilinen "curling" sporunun bir branşı olan "floor curling"le engelli öğrencilerin gelişiminin sporla da desteklenmesi amaçlanıyor.
Pilot uygulaması Kocaeli'den başlatılan ve 43 ilde yürütülen eğitimler kapsamında down sendromlular ve otizmliler başta olmak üzere özel gereksinimli çocuklar, antrenörler eşliğinde floor curling öğreniyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak 2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik eylem planında yer alan "Sporla Çocukların Korunması ve Güçlendirilmesi Programı"nı hayata geçirdiklerini söyledi. Program kapsamında özel gereksinimli çocuklar için floor curling eğitimlerine başlandığını ifade eden Gül, bu sporun engelli çocukların gelişimi ve toplumsal uyumu açısından önemli olduğunu anlattı.
Özel gereksinimli çocuklar için floor curling eğitimlerine Kocaeli'den başladıklarını ve orada bir şampiyona gerçekleştirildiğini dile getiren Gül, programın ikinci etabının Adana'da sürdüğünü aktardı. Adana'da şu an 300 civarında çocuğun eğitimlere devam ettiğini belirten Gül, çocukların iki aylık eğitimin ardından 12 Haziran'da gerçekleştirilecek şampiyonaya katılacağını anlattı.
- "Milli formamızı en iyi şekilde temsil edecekler"
Bir sonraki duraklarının Bitlis olacağını vurgulayan Gül, özel gereksinimli çocukların floor curlinge ilgisinin çok iyi olduğunu, hem çocuklardan hem de ailelerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.
Floor curlingde dört yıl içerisinde 360 bin engelliye ulaşacaklarına dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:
"Floor curling engel gruplarımızın tamamının rahatlıkla yapabilecekleri ve çok hızlı başarı elde edebilecekleri bir branş. İnanıyorum ki birkaç yıl içerisinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde engelli bireylerimiz Türk bayrağımızı, milli formamızı en iyi şekilde temsil edecekler. Şu anda startını verdiğimiz 43 ilde kendi antrenörlerimiz okullara gitmek suretiyle zaman zaman da buradaki çocukları belli merkezlerde toplayarak floor curling eğitimlerimiz devam ediyor. Nihai hedef her bir çocuğumuzun bu eğitimlerden geçmesi ve bir şampiyona organize etmek."
- "Oğlum öz güven kazandı"
Velilerden Dilber Tatar, down sendromlu 11 yaşındaki oğlu Ömer Can'ın 1,5 aydan bu yana floor curling eğitimlerine katıldığını söyledi.
Floor curlingle çocuğunda çok olumlu değişimler olduğuna işaret eden anne Tatar, "Oğlum floor curling eğitimlerine mutlu bir şekilde geliyor. Bir dahaki derse katılabilmek için sabırsızlanıyor. Bu spor sayesinde sanki oğlum öz güven kazandı. Arkadaşlarıyla ilişkileri iyi oldu ve takım ruhu edindi." dedi.
Nilgün Taşkınlar ise kızı Nilsu'nun floor curlingi çok sevdiğini ve sürekli eğitimlere katılmak istediğini ifade etti.
Kolaylıkla oynayabildiği curling sayesinde kızının koordinasyonunun arttığını aktaran anne Taşkınlar, bu spora sürekli devam etmek istediklerini kaydetti.
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