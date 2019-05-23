Floor curlingle 360 bin engelliye ulaşılacak

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Özel gereksinimli çocukları spor yoluyla korumak ve desteklemek, onları güçlendirmek, toplumsal uyumlarını gerçekleştirmek amacıyla Türkiye'nin ilk etapta 43 ilinde başlatılan floor curling eğitimleri kapsamında 4 yılda 360 bin engelli çocuğa ulaşılması planlanıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Curling Federasyonu ve Türkiye Özel Sporcular Federasyonu işbirliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının da desteğiyle "buz satrancı" olarak da bilinen "curling" sporunun bir branşı olan "floor curling"le engelli öğrencilerin gelişiminin sporla da desteklenmesi amaçlanıyor.

Pilot uygulaması Kocaeli'den başlatılan ve 43 ilde yürütülen eğitimler kapsamında down sendromlular ve otizmliler başta olmak üzere özel gereksinimli çocuklar, antrenörler eşliğinde floor curling öğreniyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak 2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik eylem planında yer alan "Sporla Çocukların Korunması ve Güçlendirilmesi Programı"nı hayata geçirdiklerini söyledi. Program kapsamında özel gereksinimli çocuklar için floor curling eğitimlerine başlandığını ifade eden Gül, bu sporun engelli çocukların gelişimi ve toplumsal uyumu açısından önemli olduğunu anlattı.