Beyoğlu Tomtom Desinghood’da düzenlenen Floralfest kapılarını ziyaretçilere açtı.

Üç yıldır İstanbul’un farklı noktalarında hayat bulan FloralFest (Çiçek Festivali) bu yıl İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nda kapılarını ziyaretçilere açtı. FloralFest renkli tasarımcıları bir araya getirdi. Çiçek ve butik çiçek tasarımcıların yanı sıra mobilya aksesuar gibi farklı alanlarda katılımcıların yer aldığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca çiçek aromalı çaylar ve çikolatalar ise festivale ayrı bir renk kattı. Festivalin giriş ücreti günlük 28.5 TL, kombine ise 45 TL. Festival yarın da devam edecek.

“Beyoğlu’nda çiçeklerin dili hakim olsun”

FloralFest’in ilk gününde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ”Beyoğlu Belediyesi olarak böyle bir festivale ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Belki festivalin slogan cümlesi şu olabilir ‘Beyoğlu’nda çiçeklerin dili hakim olsun’. Beyoğlu çiçek gibi bir tarihi şehir. Çiçekler renkleriyle, kokularıyla, desenleriyle insan ruhuna üfledikleri o pozitif enerjiyle çok farklı anlamlar ifade ediyorlar” dedi.