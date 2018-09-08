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Floransa'da sokakta atıştırmak yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 20:34 | Son Güncelleme

Floransa'da sokakta atıştırmak yasaklandı

İtalya'nın Floransa kentinde sokakta yemek yemek yasaklandı.

CNN'nin haberine göre, Floransa'da 4 Eylül'de yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde şehrin tarihi bölümünde kaldırımlar, taşıt yolları, dükkan ve evlerin kapılarında durup ayakta atıştırmaya izin verilmeyecek.

Yasağın geçerli olduğu Via de' Neri, Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano ve Via della Ninna caddelerinde sokakta yemek yiyenlere 500 avroya kadar ceza verilecek.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Facebook hesabında yasak konusunda "bazen şehirlerine gerektiği özeni göstermeyen turistlerle karşı karşıya kaldıkları" paylaşımını yaptı.

Yılda 10 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Floransa'da sokakta yemek yemenin çevreyi kirleten önemli bir sorun haline geldiği düşünülüyor.

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Floransa sokakta yemek yemek

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