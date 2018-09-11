HABER

"Florence, ABD'yi son 20 yılda vuran en şiddetli kasırga olabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 03:48 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Florence Kasırgası'nın kategorisini 4 olarak güncelledi - Meteoroloji uzmanları, Florence'in ABD'yi son 20 yılda vuran en şiddetli kasırga olabileceği uyarısı yaptı - ABD Başkanı Donald Trump: - "Florence'in son yıllarda doğu kesimini vuran en kötü kasırgalardan biri olabileceği bilgisini aldım. Ayrıca Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia'yı doğrudan vuracağı söylendi"

Atlas Okyanusu'nda etkili olan ve perşembe günü ABD'nin doğu kesimini vurmasını beklenen Florence Kasırgası'nın, ABD'nin son 20 yıldaki en şiddetli kasırgası olabileceği uyarısı yapıldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Florence Kasırgası'nın kategorisini 4 olarak güncelledi ve bu kasırganın şiddetinin saatte 225 kilometreyi geçtiğini duyurdu.

Merkezden yapılan açıklamada, kasırganın şiddetinin artıp 5'inci kategoriye yükselebileceğine işaret edilerek, "Gerçek şu ki yoğunluğu ne olursa olsun Florence geniş ve oldukça tehlikeli bir kasırga olacak." ifadesine yer verildi.

Kasırganın etkili olması beklenen Güney Carolina'nın Valisi Henry McMaster ise eyaletin kıyı kesimindeki 8 bölgesinde tahliye emri verildiğini, 26 bölgede de okullar ve sağlık merkezleri dahil devlet dairelerinin kapatıldığını belirtti.

Virginia Valisi Ralph Northam da kıyı kesimindeki iki bölge için tahliye emri çıkarttı.

Meteoroloji uzmanları, Florence'in ABD'yi son 20 yılda vuran en şiddetli kasırga olabileceği uyarısında bulundu.

- Trump'tan uyarı

ABD Başkanı Donald Trump ise resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'lileri yaklaşan kasırgayla ilgili uyardı.

Trump, "Florence'in son yıllarda doğu kesimini vuran en kötü kasırgalardan biri olabileceği bilgisini aldım. Ayrıca Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia'yı doğrudan vuracağı söylendi. Lütfen hazırlıklı ve güvende olun." ifadelerini kullandı.

Güney Carolina Valisi Henry McMaster, Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper ve Virginia Valisi Ralph Northam ile telefonda görüştüğünü belirten Trump açıklamasında, "Federal hükümet yanınızda, 7/24 yardıma hazırız." mesajını paylaştı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Son dakika! Antalya'da 4.8 büyüklüğünde depremSon dakika! Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
FETÖ Adnan Oktar'ın gizli tanıklarını sızdırmışFETÖ Adnan Oktar'ın gizli tanıklarını sızdırmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Florence

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

MAÇ ÖZETİ | İsveç 2 - 3 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

MAÇ ÖZETİ | İsveç 2 - 3 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
FETÖ'nün 'patates hat' oyunu bozuldu

FETÖ'nün 'patates hat' oyunu bozuldu

Son dakika! Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

FETÖ Adnan Oktar'ın gizli tanıklarını sızdırmış

FETÖ Adnan Oktar'ın gizli tanıklarını sızdırmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan WSJ'ye yazdı: İdlib köprüden önce son çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan WSJ'ye yazdı: İdlib köprüden önce son çıkış

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Ahmet Hakan, Muharrem İnce'ye açık açık sordu: Neden sözünüzde durmadınız?

Ahmet Hakan, Muharrem İnce'ye açık açık sordu: Neden sözünüzde durmadınız?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.