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Florence Bir Milyon Ev ve İşyerini Elektriksiz Bıraktı

15.09.2018 18:40 | Son Güncelleme

Uzmanlar Kategori 1 kasırgadan tropik fırtına düzeyine düşürülse de oldukça yavaş ilerleyen fırtınanın çok büyük miktarlarda yağış bırakmasından kaygı duyuyor. Florence'ın Kuzey Carolina eyaletinin bazı bölgelerinde metrekare başına bir ton yağış bırakması bekleniyor

Florence Bir Milyon Ev ve İşyerini Elektriksiz Bıraktı

Amerika’nın güneydoğu bölgesinde etkisini sürdüren Florence tropik fırtınası, neredeyse bir milyon ev ve işyerini elektriksiz bıraktı.

Ulusal Kasırga Merkezi, Florence’ın Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde “afet seviyesinde” su baskınlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Merkez ayrıca Kuzey Carolina’nın güneydoğusuyla Güney Carolina’nın kuzeydoğusunda hortum uyarısı yaptı.

Kuzey Carolina içlerine doğru ilerlemeye devam eden Florence, Kategori 1 kasırgadan tropik fırtına düzeyine indirildi. Fırtınanın yol açtığı aşırı yağışlar ve rüzgar, en az beş kişinin ölümüne yol açtı.

Polis Wilmington kentinde bir anne ve bebeğinin evlerine ağaç düşmesi sonucu öldüğünü bildirdi. Bir başka kadınsa, acil yardım servisini telefonla aramasından kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdi. 78 yaşındaki bir başka kişi, elektrik uzatma kablolarını yağmurda bağlamaya çalışırken elektrik çarpması sonucu öldü. Bir diğer kişi de şiddetli rüzgarda düşerek hayatını kaybetti.

Florence tropik fırtınası, rüzgar hızı 80 kilometreye düşse de karada oldukça yavaş ilerlemeyi sürdürüyor. Cumartesi sabah itibarıyla fırtınanın Güney Carolina eyaletinin doğusunda ilerlemeye devam ettiği bildirildi.

Fırtınanın önümüzdeki günlerde gücünü yitirerek yağmura dönüşmesi bekleniyor. Ancak bu denli yavaş ilerlemesi uzmanları korkutuyor. Saatte 4 kilometre hızla ilerleyen fırtına, geçtiği yerlerde daha fazla yağmur bırakabilir.

Kuzey Carolina’da yükselen sel sularından kaçan yüzlerce kişi kurtarıldı. New Bern kentinde evlerini su basan 150’yi aşkın kişi, acil yardım araması yaptı.

Ulusal Kasırga Merkezi, fırtınanın Kuzey Carolina’nın bazı bölgelerinde bir metreyi aşan yağış bırakmasını bekliyor. Bu metrekare başına bir ton ağırlığında su anlamına geliyor.

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