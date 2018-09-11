Florence'in kalbine girdiler!

ABD'yi son 20 yılda vuran en şiddetli kasırga olabilir.

NASA inanılmaz görüntüyü paylaştı

1 / 25 Saatteki hızı 225 kilometre, Atlas Okyanusu üzerinde ilerliyor.

2 / 25 NASA, Atlas Okyanusu üzerinde oluşan inanılmaz görüntünün fotoğraflarını paylaştı.

3 / 25 Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronot Ricky Arnold'ın çektiği kareler, şoke edici.

4 / 25 Ürkütücü devasa beyaz kütle, kuzeybatıya doğru seyrediyor. Kasırga, önümüzdeki saatlerde beşinci kategoriye çıkabilir.

5 / 25 Florence'in vurması beklenen Güney Carolina'da şimdiden market rafları boşaldı.

6 / 25 Eyalet sakinleri, yaklaşan felaket öncesi süpermarketlere koştu.

7 / 25 Reuters haber ajansı, Columbia kentinde yiyecek raflarının boşaldığını gösteren fotoğraflar servis etti.

8 / 25 En çok talep gören ürünlerin başını, su çekiyor.

9 / 25 Bir başka ilginç görüntü ise, tüp kuyrukları.

10 / 25 Muhtemel bir gaz kesintisine karşı insanlar tüp almaya çalışıyor.

11 / 25 Myrtle Beach'te yaşayan çok sayıda ABD'li, ellerinde boş tüplerle dükkanların önüne toplandı.

12 / 25 Yapı marketlerde de büyük bir yoğunluk var.

13 / 25 Binalarını güçlendirmek isteyenler, en çok pencerelerini kapatmak için tahta plakalar aldı.

14 / 25 Bazı evler şimdiden pencerelerini kapatmış.

15 / 25 Chris Brace gibi ABD'liler ise, metal panjurlarını indirmekle meşgul.

16 / 25 Elektrik kesintilerine karşı jeneratörlere de büyük ilgi var.

17 / 25 Ve elbette, kasırgaların olmazsa olmazı, kum torbaları.

18 / 25 Isle of Palms belediyesi, halka bedava kum imkanı sundu.

19 / 25 İnsanlar araçlarıyla gelip kum torbalarını evlerine taşıdı.

20 / 25 Güney Carolina Valisi Henry McMaster, eyaletin kıyı kesimindeki sekiz bölgede tahliye emri verdi.

21 / 25 Neredeyse eyaletin tamamında okullar ve sağlık merkezleri dahil devlet daireleri kapatıldı.

22 / 25 Güney Carolina'da ayrıca ulusal muhafızlar da sahaya indi.

23 / 25 Askerler, şimdiden kurtarma operasyonlarına hazırlanıyor.

24 / 25 Dünyanın en büyük donanma üssüne ev sahipliği yapan Virginia'daki Norfolk Üssü'ndeki savaş gemileri ise, fırtınaya limanda yakalanmamak için denize gönderiliyor.