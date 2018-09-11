Florence'in kalbine girdiler!

ABD'yi son 20 yılda vuran en şiddetli kasırga olabilir.
NASA inanılmaz görüntüyü paylaştı
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Saatteki hızı 225 kilometre, Atlas Okyanusu üzerinde ilerliyor.
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NASA, Atlas Okyanusu üzerinde oluşan inanılmaz görüntünün fotoğraflarını paylaştı.
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronot Ricky Arnold'ın çektiği kareler, şoke edici.
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Ürkütücü devasa beyaz kütle, kuzeybatıya doğru seyrediyor. Kasırga, önümüzdeki saatlerde beşinci kategoriye çıkabilir.
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Florence'in vurması beklenen Güney Carolina'da şimdiden market rafları boşaldı.
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Eyalet sakinleri, yaklaşan felaket öncesi süpermarketlere koştu.
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Reuters haber ajansı, Columbia kentinde yiyecek raflarının boşaldığını gösteren fotoğraflar servis etti.
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En çok talep gören ürünlerin başını, su çekiyor.
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Bir başka ilginç görüntü ise, tüp kuyrukları.
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Muhtemel bir gaz kesintisine karşı insanlar tüp almaya çalışıyor.
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Myrtle Beach'te yaşayan çok sayıda ABD'li, ellerinde boş tüplerle dükkanların önüne toplandı.
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Yapı marketlerde de büyük bir yoğunluk var.
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Binalarını güçlendirmek isteyenler, en çok pencerelerini kapatmak için tahta plakalar aldı.
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Bazı evler şimdiden pencerelerini kapatmış.
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Chris Brace gibi ABD'liler ise, metal panjurlarını indirmekle meşgul.
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Elektrik kesintilerine karşı jeneratörlere de büyük ilgi var.
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Ve elbette, kasırgaların olmazsa olmazı, kum torbaları.
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Isle of Palms belediyesi, halka bedava kum imkanı sundu.
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İnsanlar araçlarıyla gelip kum torbalarını evlerine taşıdı.
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Güney Carolina Valisi Henry McMaster, eyaletin kıyı kesimindeki sekiz bölgede tahliye emri verdi.
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Neredeyse eyaletin tamamında okullar ve sağlık merkezleri dahil devlet daireleri kapatıldı.
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Güney Carolina'da ayrıca ulusal muhafızlar da sahaya indi.
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Askerler, şimdiden kurtarma operasyonlarına hazırlanıyor.
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Dünyanın en büyük donanma üssüne ev sahipliği yapan Virginia'daki Norfolk Üssü'ndeki savaş gemileri ise, fırtınaya limanda yakalanmamak için denize gönderiliyor.
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Twitter mesajlarıyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump, yeni tweetinde "Florence'in son yıllarda doğu kesimini vuran en kötü kasırgalardan biri olabileceği bilgisini aldım. Ayrıca Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia'yı doğrudan vuracağı söylendi. Lütfen hazırlıklı ve güvende olun" dedi.
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