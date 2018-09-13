Florence kasırgası ABD’ye yaklaşıyor

ABD’de beş eyalet ile Washington’da olağanüstü hal ilan edilirken, 1 milyon 700 bin insan için tahliye kararı verildi."Hayati tehlike” uyarısı yapılan Florence kasırgası, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) doğu yakasına yaklaşırken, kuvvetli tropik rüzgarlar ve yağmur Kuzey Carolina eyaleti açıklarındaki adaları etkilemeye başladı.

Her ne kadar Florence kasırgasının şiddeti ABD'nin Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından Perşembe gününün erken saatlerinde kategori 3'ten kategori 2'ye düşürülmüş olsa da, aynı kurum Florence kasırgasının saatte 175 kilometre hızla eserek ve şiddetli yağmura sebep olarak “hayati tehlike taşıyan bir durum” olmayı sürdürdüğü konusunda uyarıda bulundu.

1 milyon 700 bin kişi için tahliye kararı

Florence kasırgası ABD anakarasına yaklaşırken Georgia eyaleti, Maryland, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia eyaletleriyle başkent Washington’ın ardından olağanüstü hal ilan eden en son eyalet oldu. ABD'nin doğu kıyısında yaşayan yaklaşık 1 milyon 700 bin kişi yerel kurumlarca alınan zorunlu veya gönüllü tahliye kararlarına tabi durumdalar. Güney Carolina eyaleti, sahil bölgesinde yaşayan 1 milyon insanın zorunlu tahliyesi için emir verirken, Kuzey Carolina eyaleti Atlantik Okyanusu'ndaki adaları için tahliye kararı verdi. Virginia eyaleti ise sahil şeridinde yaşayan 245 bin sakini için tahliyeyi zorunlu koştu.