HABER

Florence Kasırgası can almaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 18:01 | Son Güncelleme

ABD'nin doğu yakasını etkisi altına alan Florence Kasırgası tropik depresyon kategorisine düşürüldü - Kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı

ABD'nin doğu yakasını etkisi altına alan Florence Kasırgası "tropik depresyon" kategorisine düşürülürken, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerini etkisi altına alan Florence Kasırgasının hızının saatte 56 kilometreye kadar düşmesi nedeniyle kasırganın "tropik depresyon" seviyesine düşürüldüğünü duyurdu.

- Ölü sayısı 13'e yükseldi

Yetkililer kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini bildirdi.

Kuzey Carolina'nın Wilmington kenti polisi de yaptığı açıklamada, bir marketi yağmaladıklarından şüphelenilen 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kentteki bir benzin istasyonunu yağmaladığı gerekçesiyle 1 kişinin daha gözaltına alındığı ifade edildi.

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Carolina'yı felaket bölgesi ilan ettiği ve gelecek hafta bölgeye ziyaret düzenleyebileceği belirtilmişti.

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da birçok evi su bastı. Yetkililer, sel sularının bir metreye ulaşabileceği uyarısında bulunurken iki eyalette bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Kuzey Carolina'nın Wilmington kentinde de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çok sayıda evi su bastı, sürücüler sular altında kalan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Fırtına nedeniyle 2 binden fazla uçuş iptal edildi.

10 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtilen kasırganın, 170 milyar dolarlık hasara neden olabileceği tahmin ediliyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Eğitim-İş sendikasından meslek lisesinin devrine tepki eylemiEğitim-İş sendikasından meslek lisesinin devrine tepki eylemi
TSK açıkladı: Münbiç'te 46'ncı devriye faaliyeti icra edildiTSK açıkladı: Münbiç'te 46'ncı devriye faaliyeti icra edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Florence

En Çok Okunan Haberler

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

TSK açıkladı: Münbiç'te 46'ncı devriye faaliyeti icra edildi

TSK açıkladı: Münbiç'te 46'ncı devriye faaliyeti icra edildi

Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı

Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı

TSK'ya yeni yerli silah!

TSK'ya yeni yerli silah!

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Muharrem İnce'den 3. Havalimanı işçilerine Nazım Hikmet şiiriyle destek

Muharrem İnce'den 3. Havalimanı işçilerine Nazım Hikmet şiiriyle destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.