HABER

Florence kasırgası can almaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 18:49 | Son Güncelleme

Tropik depresyon kategorisine düşürülen Florence kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı - Florence nedeniyle Kuzey Carolina'da 3,4 milyon kümes hayvanı da telef oldu

ABD'nin doğu yakasını cuma günü etkisi altına alan ve "tropik depresyon" kategorisine düşürülen Florence kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e çıktı.

Güney Carolina eyaletinde bir polis aracının sel sularına kapılması sonucu aracın içerisinde gözaltında bulunan iki kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Florence'in, Kuzey ve Güney Carolina'dan sonra ulaştığı Virginia'da da 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Son ölümlerle kasırganın etkilediği 3 eyalette hayatını kaybedenlerin sayısının 35'i bulduğu kaydedildi.

- 3,4 milyon kümes hayvanı telef oldu

Florence, sadece insanları değil, yol açtığı sellerle hayvanların da ölümüne yol açtı.

Kuzey Carolina Tarım Dairesinden yapılan açıklamada, nehir sularının yükselmesiyle oluşan su baskınlarında 3,4 milyon tavuk ve hindinin telef olduğu belirtildi.

Ulusal Kasırga Merkezi, Florence kasırgasının hızının saatte 56 kilometreye kadar gerilemesi nedeniyle kasırganın "tropik depresyon" (saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kategori) seviyesine düştüğünü duyurmuştu.

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina ile Virginia eyaletlerinde birçok evi su basmıştı.

PARTNER"Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı""Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı"
KKTC'de öğrencilerden 'tuz ruhu', 'tuvalet kağıdı' 'tıraş köpüğü' istendiKKTC'de öğrencilerden 'tuz ruhu', 'tuvalet kağıdı' 'tıraş köpüğü' istendi
Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin olduÜçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Florence tropik depresyon

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Yine Rus jeti düştü!

Yine Rus jeti düştü!

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.