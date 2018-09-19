Florence kasırgası can almaya devam ediyor

ABD'nin doğu yakasını cuma günü etkisi altına alan ve "tropik depresyon" kategorisine düşürülen Florence kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e çıktı.
Güney Carolina eyaletinde bir polis aracının sel sularına kapılması sonucu aracın içerisinde gözaltında bulunan iki kadının hayatını kaybettiği belirtildi.
Florence'in, Kuzey ve Güney Carolina'dan sonra ulaştığı Virginia'da da 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Son ölümlerle kasırganın etkilediği 3 eyalette hayatını kaybedenlerin sayısının 35'i bulduğu kaydedildi.
- 3,4 milyon kümes hayvanı telef oldu
Florence, sadece insanları değil, yol açtığı sellerle hayvanların da ölümüne yol açtı.
Kuzey Carolina Tarım Dairesinden yapılan açıklamada, nehir sularının yükselmesiyle oluşan su baskınlarında 3,4 milyon tavuk ve hindinin telef olduğu belirtildi.
Ulusal Kasırga Merkezi, Florence kasırgasının hızının saatte 56 kilometreye kadar gerilemesi nedeniyle kasırganın "tropik depresyon" (saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kategori) seviyesine düştüğünü duyurmuştu.
Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina ile Virginia eyaletlerinde birçok evi su basmıştı.
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