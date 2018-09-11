Florence Kasırgası Güçlenerek İlerliyor

Amerika’nın doğu kıyılarına yaklaşan Florence kasırgası nedeniyle 3 eyalette zorunlu tahliyeler yürürlüğe girdi. Yetkililer, halkı yoğun yağış ve sert rüzgarlara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor
Ulusal Kasırga Merkezi, Florence’ın Kuzey Carolina ya da Güney Carolina’ya Perşembe’yi Cuma’ya bağlanyan gece ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Yetkililer, Florence’ı ‘oldukça tehlikeli’ kasırga olarak tanımladı.
Şiddetinin 5 üzerinden 4’üncü kategoride olduğu belirtilen Florence saatte 220 km’ye varan rüzgarla ilerliyor. Yetkililer Florence’ın Salı ve Çarşaba günü daha da güçlenmesini bekliyor.
4’üncü kategorideki bir kasırganın evlerin çatısını uçurabileceği, ağaçları kökünden ayırabileceği ve elektrik kesintilerine neden olabileceği kaydediliyor. Bu da söz konusu bölgelerde haftalarca belki de aylarca yaşanılması zor olacağı anlamına geliyor.
Buna ek olarak Florence’ın Amerika’nın doğusuna yoğun yağışlar da getirmesi bekleniyor.
Ulusal Kasırga Merkezi, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia’nın güneyi için kasırga izleme birimi oluşturdu.
Üç eyalette tahliyeler
Güney Carolina Valisi Henry McMaster eyaletin bütün kıyı şeridinin tahliye edilmesi için emir yayınladı. 1 milyon kişinin bölgeyi terketmesi bekleniyor.
Kuzey Carolina’da da Vali Roy Cooper Outer Banks Adası dahil tahliye emri yayınladı.
Virginia Valisi Ralph Northam da Hampton Roads bölgesi için tahliye emri yayınladı. Bölgede dünyanın en büyük donanma üssü bulunuyor.
Amerikan Donanması 30 savaş gemisini bölgeden çıkartıyor.
Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon da Kuzey Carolina’ya, acil durum operasyon merkezine bir ekip gönderdi.
Başkan Donald Trump da bölge halkından bütün gerekli önlemleri almasını istedi.
Trump: ‘Fırtına kötü görünüyor’
Trump, twitter mesajında, “Kuzey, Güney Carolina ve bütün doğu kıyılarının inanılmaz vatandaşları, fırtına çok kötü görünüyor” dedi.
Trump, Florence’ın son yıllarda doğı kıyılarını vuran en kötü fırtınalardan biri olacağını kaydetti ve halka hazırlıklı ve güvende olma çağrısı yaptı.
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