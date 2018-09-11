Florence Kasırgası Güçlenerek İlerliyor

Amerika’nın doğu kıyılarına yaklaşan Florence kasırgası nedeniyle 3 eyalette zorunlu tahliyeler yürürlüğe girdi. Yetkililer, halkı yoğun yağış ve sert rüzgarlara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor

Ulusal Kasırga Merkezi, Florence’ın Kuzey Carolina ya da Güney Carolina’ya Perşembe’yi Cuma’ya bağlanyan gece ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Yetkililer, Florence’ı ‘oldukça tehlikeli’ kasırga olarak tanımladı.

Şiddetinin 5 üzerinden 4’üncü kategoride olduğu belirtilen Florence saatte 220 km’ye varan rüzgarla ilerliyor. Yetkililer Florence’ın Salı ve Çarşaba günü daha da güçlenmesini bekliyor.

4’üncü kategorideki bir kasırganın evlerin çatısını uçurabileceği, ağaçları kökünden ayırabileceği ve elektrik kesintilerine neden olabileceği kaydediliyor. Bu da söz konusu bölgelerde haftalarca belki de aylarca yaşanılması zor olacağı anlamına geliyor.

Buna ek olarak Florence’ın Amerika’nın doğusuna yoğun yağışlar da getirmesi bekleniyor.

Ulusal Kasırga Merkezi, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia’nın güneyi için kasırga izleme birimi oluşturdu.