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Florence Kasırgası Karaya Ulaştı 

14.09.2018 17:08 | Son Güncelleme

Florence kasırgası beklendiği gibi Cuma sabah erken saatlerde Kuzey Carolina’ya ulaştı. Kategori 1 seviyesinde karaya vuran kasırga ile kıyıda yer alan yerleşim yerlerinde sokaklar su altında kaldı. Şiddetli fırtına yüzünden çatısı çöken bir otelden en az 60 kişi kurtarıldı

Florence Kasırgası Karaya Ulaştı 

Florence kasırgası beklendiği gibi Cuma sabah erken saatlerde Kuzey Carolina’ya ulaştı. Kategori 1 seviyesinde karaya vuran kasırga ile kıyıda yer alan yerleşim yerlerinde sokaklar su altında kaldı. Şiddetli fırtına yüzünden çatısı çöken bir otelden en az 60 kişi kurtarıldı.

Florence kasırgası sabah yerel saatle 07.15’te Wilmington’ın batısındaki Wrightsville kumsalına ulaştı. Rüzgarın hızı saatte 145 km’yi buldu. Kuzey Carolina’nın New Bern kentinde su seviyesi yükseldi, en az 100 kişi kurtarıldı. 150 kişi ise rüzgarın daha da hız kazanmasıyla bir süre daha kurtarılmayı beklemek zorunda kaldı.

3 yakınıyla birlikte New Bern’deki evinde mahsur kalan Peggy Perry “Saniyeler içinde evimizi belimize kadar su bastı. Şimdi neredeyse göğsümüze kadar su yükseldi. Tavan arasında mahsur kaldık” diye durumu anlattı. Yetkililer halkı bulundukları bölgelerde evlerin en yüksek noktasında mümkünse çatıda durmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Florence kasırgası ile Kuzey ve Güney Carolina kıyılarında su seviyesinin bazı bölgelerde 100 cm’yi bulması bekleniyor.

Kuzey ve Güney Carolina’da 460 bin kişi elektriksiz kaldı. Doğu kıyısında 1300’den fazla uçuş iptal edildi. Kuzey Carolina’nın Jacksonville kentinde bir otelin çatısı çöktü, en az 60 kişi kurtarıldı.

​Florence kasırgasının hızı kategori 1’e gerilemiş olsa da kasırga ve yağmurun saatler sürmesi bölge için büyük bir tehlike oluşturuyor. Uzmanlara göre kasırga hala okyanustan da güç kazanmaya devam ediyor. Meteorologlara göre, kasırganın etkisi günler sürebilir. Bu da yoğun yağış ve yükselen su seviyesi yüzünden çok geniş bir alanın su altında kalması demek.

Kuzey Carolina’da en az 12 bin kişi sığınaklarda. Kuzey Carolina yetkililerine göre, Florence kasırgasının rotası üzerinde bulunan 3 bin kişi cezaevlerinden ve ıslah evlerinden tahliye edildi.

Yetkililer Kuzey ve Güney Carolina’da toplam 1,7 milyon kişinin tahliye edilmesi talimatının verildiğini ancak kaç kişinin bu tahliye emrine uyup bölgeyi terk ettiğinin bilinmediğini söyledi. Güney ve Kuzey Carolina’da kıyı şeridinde bulunan kasabalar büyük ölçüde boş. Okullar ve iş yerleri de kapalı.

Meteorologlar, kasırganın boyutu ve rotasına bakıldığında 1 yıl önce Teksas’ın Houston bölgesini vuran Harvey kasırgasının yol açtığına benzer bir tahribata yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Florence kasırgası aynı zamanda geçen yıl Porto Riko’yu vuran Maria kasırgası sırasında hazırlıksız ve müdahalede yavaş olduğu gerekçesiyle eleştirilen Federal Afet Yönetim Ajansı (FEMA) için de bir sınav niteliğinde.

Uyarılara rağmen bölgeyi tahliye etmeyenler var

Başkan Trump Twitter’dan Amerikalılara uyarıda bulunmuş, “kasırga ile oyun oynamayın” sözleriyle halka yetkililerin çağrılarına kulak verme çağrısı yapmıştı. Ancak bu uyarılara rağmen kasırganın yol açabileceği tahribatı çok ciddiye almayanlar da yok değil. Kasırganın rotasında Wilmington’da bir grup kıyı kesimi yakınlarında bulunan ve pencereleri güçlendirilen barda Perşembe gecesi toplandı. Kimileri de kasırgayı evlerinde bekledi.

Onlardan biri de ailesinin çağrılarını dinlemeyen Susan Patchkofsky. Susan evlerini neden terk etmediklerini “Bu bizim tek evimiz. İki teknemiz var. Bodrum katımız güvenli. Otomatik olarak devreye giren jeneratörümüz de var. O yüzden burada kalmaya karar verdik” sözleriyle anlattı.

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