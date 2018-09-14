Florence Kasırgası Karaya Ulaştı 

Florence kasırgası beklendiği gibi Cuma sabah erken saatlerde Kuzey Carolina’ya ulaştı. Kategori 1 seviyesinde karaya vuran kasırga ile kıyıda yer alan yerleşim yerlerinde sokaklar su altında kaldı. Şiddetli fırtına yüzünden çatısı çöken bir otelden en az 60 kişi kurtarıldı. Florence kasırgası sabah yerel saatle 07.15’te Wilmington’ın batısındaki Wrightsville kumsalına ulaştı. Rüzgarın hızı saatte 145 km’yi buldu. Kuzey Carolina’nın New Bern kentinde su seviyesi yükseldi, en az 100 kişi kurtarıldı. 150 kişi ise rüzgarın daha da hız kazanmasıyla bir süre daha kurtarılmayı beklemek zorunda kaldı. 3 yakınıyla birlikte New Bern’deki evinde mahsur kalan Peggy Perry “Saniyeler içinde evimizi belimize kadar su bastı. Şimdi neredeyse göğsümüze kadar su yükseldi. Tavan arasında mahsur kaldık” diye durumu anlattı. Yetkililer halkı bulundukları bölgelerde evlerin en yüksek noktasında mümkünse çatıda durmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Florence kasırgası ile Kuzey ve Güney Carolina kıyılarında su seviyesinin bazı bölgelerde 100 cm’yi bulması bekleniyor.

Kuzey ve Güney Carolina’da 460 bin kişi elektriksiz kaldı. Doğu kıyısında 1300’den fazla uçuş iptal edildi. Kuzey Carolina’nın Jacksonville kentinde bir otelin çatısı çöktü, en az 60 kişi kurtarıldı. ​Florence kasırgasının hızı kategori 1’e gerilemiş olsa da kasırga ve yağmurun saatler sürmesi bölge için büyük bir tehlike oluşturuyor. Uzmanlara göre kasırga hala okyanustan da güç kazanmaya devam ediyor. Meteorologlara göre, kasırganın etkisi günler sürebilir. Bu da yoğun yağış ve yükselen su seviyesi yüzünden çok geniş bir alanın su altında kalması demek. Kuzey Carolina’da en az 12 bin kişi sığınaklarda. Kuzey Carolina yetkililerine göre, Florence kasırgasının rotası üzerinde bulunan 3 bin kişi cezaevlerinden ve ıslah evlerinden tahliye edildi. Yetkililer Kuzey ve Güney Carolina’da toplam 1,7 milyon kişinin tahliye edilmesi talimatının verildiğini ancak kaç kişinin bu tahliye emrine uyup bölgeyi terk ettiğinin bilinmediğini söyledi. Güney ve Kuzey Carolina’da kıyı şeridinde bulunan kasabalar büyük ölçüde boş. Okullar ve iş yerleri de kapalı.