Florence kasırgası karaya ulaştı

ABD'nin günlerdir tedirginlikle beklediği Florence kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı.

Kategorisi 1'e düşürülen Florence sabah saatlerinde Kuzey Carolina'nın doğusundaki Wrightsville sahiline ulaştı.

Kuzey Carolina'nın New Bern kentinde de kasırganın yol açtığı su baskınları sebebiyle 200 kişi kurtarılırken 150 kişi de mahsur kaldı.

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde 500 bin kişi elektriksiz kalırken 26 bin kişi de acil durum sığınaklarına geçti.

ABD'nin doğu yakasında binden fazla uçuş iptal edildi.

Kuzey Carolina'nın Jacksonville otelinin çatısının çökmesi sonucu da 60 kişi tahliye edildi.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) görevlisi Jeff Byard, yaptığı açıklamada, kasırganın yol açtığı yağmur ve dalgaların 24 ila 36 saat daha süreceğini belirtti.

Kasırganın doğrudan vurması beklenen ABD'nin doğu yakasındaki Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde 1,7 milyon kişi için tahliye emri verilmişti.

Toplamda 10 milyon kişiyi etkileyebileceği söylenen kasırganın 170 milyar dolarlık hasara yol açabileceği tahmin ediliyor.

