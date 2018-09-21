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Florence kasırgası santral kapattırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 23:21 | Son Güncelleme

Kuzey Carolina eyaletinde bir doğalgaz santralinin kapatıldığı, alandaki iki kömür külü havzasından bazı maddelerin nehre aktığı açıklandı

ABD'nin doğu yakasını geçen hafta etkisi altına alan Florence kasırgası nedeniyle Kuzey Carolina eyaletindeki bir doğalgaz santralinin kapatıldığı bildirildi.

Santralin işletmecisi Duke Energy'den yapılan açıklamada, Kuzey Carolina'nın Wilmington şehrindeki Cape Fear Nehri'nden taşan su sonucu, buradaki Sutton baraj gölünün taştığı belirtildi.

Söz konusu baraj gölünün L.V. Sutton doğalgaz santralini soğutmak için kullanıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, 625 megavatlık doğalgaz santralinin güvenlik nedeniyle kapatıldığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, doğalgaz santralinin yer aldığı alanda 2013'e kadar kömür santrali bulunduğuna dikkat çekilerek, su taşması sonucu alandaki toplam 7 milyon tonluk iki kömür külü havzasından bazı maddelerin Cape Fear Nehri'ne aktığı kaydedildi.

Geçen cuma günü bölgeyi etkisi altına alan Florence kasırgası nedeniyle Wilmington şehrinde yaklaşık 117 bin kişi mahsur kaldı ve bugüne kadar 42 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede 49 binden fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kalmasına yol açan Florence kasırgasının toplam maliyetinin 17 ila 22 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz santrali Duke Energy Florence Kasırgası Kuzey Carolina

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