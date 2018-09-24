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Florence Kasırgası sonrası şoke eden görüntüler!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2018 00:46 | Son Güncelleme

Florence Kasırgası sonrası 'İ-40' otoyolunun Kuzey Karolina bölümünde, kasırganın etkisi ile oluşan sel sularıyla geldikleri tahmin edilen ölü balıklar, itfaiye ekiplerince temizlendi.

Florence Kasırgası'ndan etkilenen tek hayvan türü maalesef balıklar değil. Kuzey Karolina Eyaleti Tarım Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, kasırga bölgeyi vurduğundan beri 5.500 domuz ve 3.4 milyon kümes hayvanı telef oldu.

Otoyol ölü balıklarla doldu

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Florence Kasırgası sonrası oluşan sel ile birlikte doğal ortamlarından geldikleri tahmin edilen balıklardan yüzlercesi, Kaliforniya ile Kuzey Karolina'yı birbirine bağlayan eyaletler arası ‘İ-40' otoyolunda ölü halde bulundu.
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Panderlea İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, "Bölgede Florence Kasırgası'nın neden olduğu büyük seller sonucu doğal ortamlarından taşınan balıklar, suların çekilmesi ile birlikte otoyola saçılmış" denildi.
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43 kişi hayatını kaybetti

43 kişi hayatını kaybetti
Associated Press'te yer alan habere göre, 43 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan kasırga nedeniyle yaklaşık 50 bin elektriksiz kalmış ve birçok bölge sakini evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
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Florence Kasırgası'ndan etkilenen tek hayvan türü maalesef balıklar değil. Kuzey Karolina Eyaleti Tarım Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, kasırga bölgeyi vurduğundan beri 5.500 domuz ve 3.4 milyon kümes hayvanı telef oldu.
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Moody's Analiz'in yayınlandığı rakamlara göre, kasırganın şu ana kadar ABD ekonomisine verdiği zararın 38 milyar il 50 milyar dolar arasında olduğunu belirtilirken, sigorta şirketlerinin hasarın yalnızca 1.7 milyar ila 5 milyar arasında bir meblağsını karşılayabileceğini öngörülüyor.
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Kuzey Karolina'nın 17 ilçesinde, yüzlerce yol şu ana kadar kapatılmış durumda. Yetkililer, sürücüleri kesinlikle gerekli olmadıkça araçlarıyla yolculuk yapmaktan kaçınmaları yönünde uyarılarına devam ediyor.
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ABD Florence Kasırgası Kuzey Karolina ölü balık florence kasırgası bilanço

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