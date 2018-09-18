HABER

Florence kasırgasında 1,7 milyon tavuk telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 23:24 | Son Güncelleme

Florence kasırgasında 1,7 milyon tavuk telef oldu

NEW YORK (AA) - ABD'nin doğu yakasını cuma günü etkisi altına alan ve "tropik depresyon" kategorisine düşen Florence kasırgası nedeniyle yaklaşık 1,7 milyon tavuğun telef olduğu bildirildi.

"Sanderson Farms" isimli kümes hayvanları üreticisi şirketten yapılan açıklamada, Florence kasırgası sırasında, Kuzey Carolina'da yükselen nehir sularının, tavuk yetiştirilen en az 60 çiftlik binasını basması sonucu yaklaşık 1,7 milyon tavuğun telef olduğunu belirtti.

Şirket yetkilileri, tavuk kayıplarının, kümes hayvanı işleme tesislerine ürün tedarik eden bağımsız çiftliklerin sular altında kalması sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Bunun yanı sıra, Lumberton bölgesinde de yaklaşık 30 çiftliğin sel sularından büyük zarar görmesiyle hayvanlara yem tedarik edilemediği kaydedildi.

Yetkililer, yem eksikliğinin daha fazla tavuk ölümüne neden olabileceğini ifade etti.

Diğer yandan, Çevre Koruma Ajansı, Kuzey Carolina'daki 16 su arıtma tesisinin içme suyu sağlayamadığını ve kamuya ait 7 kanalizasyon arıtma tesisinin de su baskınından dolayı faaliyet göstermediğini açıkladı.

Yetkililer, bugün, kasırga nedeniyle 24'ü Kuzey Carolina eyaletinde olmak üzere 31 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ulusal Kasırga Merkezi, Florence kasırgasının hızının saatte 56 kilometreye kadar gerilemesi nedeniyle kasırganın "tropik depresyon" (saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kategori) seviyesine düştüğünü duyurmuştu.

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da birçok evi su basmıştı.

PARTNERSırlarıyla bu dünyadan gideceklerSırlarıyla bu dünyadan gidecekler
Erkekler cesaret edemedi, Karadenizli kadınlar kazma kürekle yerle bir ettiErkekler cesaret edemedi, Karadenizli kadınlar kazma kürekle yerle bir etti
Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildiBoşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Florence Kasırgası tavuk

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 3 - 0 Lokomotiv Moskova (Şampiyonlar Ligi D Grubu puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 3 - 0 Lokomotiv Moskova (Şampiyonlar Ligi D Grubu puan durumu)

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uluslararası çete üyelerinin yakalanma anı polis kamerasında

Uluslararası çete üyelerinin yakalanma anı polis kamerasında

2 askerimizi şehit eden 9 terörist tutuklandı

2 askerimizi şehit eden 9 terörist tutuklandı

Restorasyon sırasında bulundu: Bu 23. oldu

Restorasyon sırasında bulundu: Bu 23. oldu

Erkekler cesaret edemedi, Karadenizli kadınlar kazma kürekle yerle bir etti

Erkekler cesaret edemedi, Karadenizli kadınlar kazma kürekle yerle bir etti

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pompeo, Maas ve Le Drian ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pompeo, Maas ve Le Drian ile telefonda görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.