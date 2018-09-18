Amerika’nın doğu kıyılarını vuran Florence Kasırgası’nda can kaybı 34’e yükseldi. Kasırgada hayatını kaybedenlerin 3’ü çocuk. Kasırganın etkisini başkent Washington ve komşu Virginia eyaleti de hissetti. Yoğun yağışla birlikte bazı bölgelerde hortum oluştu.
Kuzey ve Güney Carolina’da geride ağır tahribat ve hasar bırakan Florence kasırgasının kalıntıları başkent Washington ve Virginia eyaletine ulaştı.
Florence kasırgası geçtiğimiz hafta bölgeye yaklaşırken yetkililer bu bölgeler için de sel ve su baskını uyarısı yapmış, hatta acil durum ilan edilmişti.
Virginia’nın Richmond bölgesinde kasırganın etkisiyle çok sayıda hortum oluştu.
Bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de aracının sel suyuna kapılması sonucu yaşamını yitirdi.
Virginia eyaletinin yağış ve hortumun etkili olduğu bölgelerinde bazı okullarda eğitim-öğretime de 1 gün ara verildi.
Şiddeti azaldıkça önce tropik fırtınaya dönüşen, sonrasında birden fazla fırtınanın uygun atmosfer koşullarında birleştiği bir tropik bunalım olarak nitelenen Florence kasırgası sonrası Kuzey ve Güney Carolina’da kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
Bugüne kadar bölgede mahsur kalan 2600 kişi kurtarıldı. Yetkililer önümüzdeki birkaç günün de uzun olabileceği uyarısında bulunuyor. Su seviyesi yükselen nehirler ve barajlar hala bölge için bir tehdit.
Florence kasırgası yüzünden bölgede en az 500 bin hane elektriksiz kalmıştı. Bu bölgelere yeniden elektrik verilmesine çalışılıyor ancak görevliler sel suyu yüzünden bazı bölgelere ulaşmakta zorluk çekiyor.
5 gündür bölgeyi şiddetli yağış ve rüzgarla etkisi altına alan Florence Kasırgası’nın bu geceden sonra Amerika’nın doğu kıyılarını artık terk etmesi ve yeniden okyanusa yönelmesi bekleniyor.
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