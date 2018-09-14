Florence kasırgasında ilk can kayıpları

Kuzey Carolina’da bir kadın ile bebeği yaşamını yitirdi.Günlerdir muhtemel etkileri üzerine uyarılar yapılan Florence kasırgası, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) doğu yakasında etkisini göstermeye başladı. Kasırga nedeniyle Kuzey Carolina’nın Wilmington kentinde ilk can kayıpları yaşandı.

Polis, kasırgadan etkilenen Wilmington'daki evlerinin üzerine bir ağacın düşmesi nedeniyle bir kadın ile bebeğinin hayatını kaybettiğini, bebeğin babasının ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Kuzey Carolina eyaletinin Pender kentinde de bir kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini ve kasırga nedeniyle kapanan yollar nedeniyle kadına erişilemediği de belirtildi. Kuzey Carolina’nın Jacksonville şehrinde de bir otelin çatısının kuvvetli rüzgarlar sebebiyle uçmasının ardından otelde kalan 60’tan fazla insanın tahliye edildiği ifade edildi.

ABD'nin Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), kasırganın gözünün saatte 150 kilometre hızla eserek kategori 1 tipi bir kasırga olarak sabah saatlerinde anakaraya ulaştığını, öğleden sonra rüzgarın kuvvetini azaltarak saatte 120 kilometreye düştüğünü aktardı. Ulusal Kasırga Merkezi ayrıca Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinin bazı kesimlerinin 1 metreye kadar yağış alacağını belirtti.