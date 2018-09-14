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Florence kasırgasında ilk can kayıpları

14.09.2018 23:39 | Son Güncelleme

Kuzey Amerika kıtasına Cuma günü erişen ve ABD’nin doğu yakasındaki eyaletlerde etkili olmaya başlayan Florence kasırgası nedeniyle ilk can kayıpları yaşandı.

Kuzey Carolina’da bir kadın ile bebeği yaşamını yitirdi.Günlerdir muhtemel etkileri üzerine uyarılar yapılan Florence kasırgası, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) doğu yakasında etkisini göstermeye başladı. Kasırga nedeniyle Kuzey Carolina’nın Wilmington kentinde ilk can kayıpları yaşandı.

Polis, kasırgadan etkilenen Wilmington'daki evlerinin üzerine bir ağacın düşmesi nedeniyle bir kadın ile bebeğinin hayatını kaybettiğini, bebeğin babasının ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Kuzey Carolina eyaletinin Pender kentinde de bir kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini ve kasırga nedeniyle kapanan yollar nedeniyle kadına erişilemediği de belirtildi. Kuzey Carolina’nın Jacksonville şehrinde de bir otelin çatısının kuvvetli rüzgarlar sebebiyle uçmasının ardından otelde kalan 60’tan fazla insanın tahliye edildiği ifade edildi.

ABD'nin Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), kasırganın gözünün saatte 150 kilometre hızla eserek kategori 1 tipi bir kasırga olarak sabah saatlerinde anakaraya ulaştığını, öğleden sonra rüzgarın kuvvetini azaltarak saatte 120 kilometreye düştüğünü aktardı. Ulusal Kasırga Merkezi ayrıca Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinin bazı kesimlerinin 1 metreye kadar yağış alacağını belirtti.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper da kasırga nedeniyle eyaletin birçok bölgesinin bir metreye varan yağışla kaplanacağını tahmin ettiklerini ifade etti. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Cuma günü itibariyle Kuzey Carolina’nın Atlantik Okyanusu'ndaki adalarına 76 santimetre yağış düştüğünü açıkladı.

Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği'ne göre tropik bir hortumun kasırga olarak nitelendirilebilmesi için saatte en az 119 kilometre hızla esmesi gerekiyor ve kasırgaların şiddetlerinin sınıflandırılmasında bu, Kategori 1'e denk geliyor. En şiddetli kasırgalar kategori 5 ile ifade ediliyor ve bu kategorideki bir kasırgada rüzgarın hızının saatte en az 252 kilometre olması gerekiyor.

AP,rtr/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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