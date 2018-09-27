Florence kasırgasında ölü sayısı 47'ye yükseldi

ABD'nin doğu yakasını etkileyen Florence kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 47'ye çıktı.
Yetkililer, ülkenin doğu kıyısında birçok bölgede etkili olan Florence kasırgasının ardından şiddetli yağışların devam ettiğini belirterek, kasırga nedeniyle ölenlerin sayısının 47'ye yükseldiğini bildirdi.
Kuzey Carolina eyaleti Tarım Dairesinden yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle tarım ve hayvancılıkla ilgili zararın 1,1 milyar doları geçtiği kaydedildi.
Ulusal Kasırga Merkezi, Florence kasırgasının hızının saatte 56 kilometreye kadar gerilemesi nedeniyle kasırganın "tropik depresyon" (saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kategori) seviyesine düştüğünü duyurmuştu.
Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina ile Virginia eyaletlerinde çok sayıda evi su basmıştı.
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