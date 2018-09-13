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'Florence Kategori 2’ye Gerilese de Hala Çok Tehlikeli'

13.09.2018 17:29 | Son Güncelleme

Florence kasırgası Kuzey Carolina kıyılarında etkili olmaya başladı. Kasırga Kategori 2’ye geriledi. Ancak yetkililer kasırganın yine de çok tehlikeli olduğu ve yaşamı tehdit edeceği konusunda uyarıda bulundu

'Florence Kategori 2’ye Gerilese de Hala Çok Tehlikeli'

Florence kasırgası Kuzey Carolina kıyılarında etkili olmaya başladı. Kasırga Kategori 2’ye geriledi. Ancak yetkililer kasırganın yine de çok tehlikeli olduğu ve yaşamı tehdit edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Florence kasırgasının yol açtığı rüzgarın hızı okyanus üzerinde saatte 225 km’ye kadar ulaşmıştı. Rüzgarın hızı kademe kademe azaldı. Kasırganın kategori 2’ye gerilemesiyle rüzgarın hızı saatte 175 km’ye düştü.

Ancak hem yetkililer hem de meteorologlar kasırganın tehlikeli olduğuna ve okyanusta suyun yükselmesi ve yoğun yağış riskinin hala devam ettiğine dikkat çekiyor. Federal Acil Durum Dairesi (FEMA) yetkilisi Brock Long halka “Gardınızı düşürmeyin” mesajını verdi. Long, kıyı kesiminde su seviyesinin yükselmeye başlayacağını, kasırganın tahribat gücünün hala çok yüksek olduğunu belirtti.

Ulusal Kasırga Merkezi’ne göre kasırganın “gözü”nün Cuma günü öğleden sonra Kuzey-Güney Carolina kıyı hattına ulaşması bekleniyor. Cumartesi günü de kasırganın etkisiyle okyanusta suyun yaklaşık 4 metre yükselmesi ve her iki eyalette de 50-75 cm arasında yağışa yol açması öngörülüyor.

Yaklaşık 5,2 milyon kişi kasırga, 4,9 milyon kişi de tropik fırtına uyarısının verildiği bölgelerde yaşıyor.

Meteorologlar Florence kasırgası Kategori 1’e gerilese bile en az 1 milyar dolarlık hasara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Çünkü kasırganın Kategori 2’ye gerilemesi sadece rüzgarın hızının düşmüş olmasına işaret ediyor.

“Elektrik kesintisi haftalarca sürebilir”

Kasırganın etkili olacağı bölgelerden şu ana kadar toplam kaç kişinin tahliye edildiği net değil ancak Kuzey ve Güney Carolina ile Virginia’da 1,7 milyondan fazla kişi bulundukları bölgeyi boşaltmaları konusunda uyarılmıştı.

Kasırganın yönünü güneye çevirmesiyle birlikte bu 3 eyalete ek olarak Georgia eyaleti ve başkent Washington’da da acil durum ilan edildi. Kasırga sebebiyle az 1000 uçuş da iptal edildi.

Amerika’da elektrik hizmeti sağlayan şirketlerden biri olan Duke Energy, kasırganın Kuzey ve Güney Carolina’da bulunan 4 milyon abonesinin üçte ikisinin elektrik kesintisi yaşayabileceğini ve kesintinin haftalarca sürebileceğini duyurdu.

Bilgisayar modellemeleri kasırganın karaya yaklaşırken nasıl bir seyir izleyebileceğine ilişkin farklı tahminler ortaya koyuyor. Bu da durumu daha belirsiz hale getiriyor.

Weather.us meteorologu Ryan Maue’ya göre Florence kasırgası bölgeyi terk ettiğinde Kuzey Carolina’ya 10 trilyon galon yağış düşürmüş olacak. Bu rakam, 15 milyon olimpik yüzme havuzunu dolduracak miktarda yağış düşmesi demek.

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