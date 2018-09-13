'Florence Kategori 2’ye Gerilese de Hala Çok Tehlikeli'

Florence kasırgası Kuzey Carolina kıyılarında etkili olmaya başladı. Kasırga Kategori 2’ye geriledi. Ancak yetkililer kasırganın yine de çok tehlikeli olduğu ve yaşamı tehdit edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Florence kasırgasının yol açtığı rüzgarın hızı okyanus üzerinde saatte 225 km’ye kadar ulaşmıştı. Rüzgarın hızı kademe kademe azaldı. Kasırganın kategori 2’ye gerilemesiyle rüzgarın hızı saatte 175 km’ye düştü.

Ancak hem yetkililer hem de meteorologlar kasırganın tehlikeli olduğuna ve okyanusta suyun yükselmesi ve yoğun yağış riskinin hala devam ettiğine dikkat çekiyor. Federal Acil Durum Dairesi (FEMA) yetkilisi Brock Long halka “Gardınızı düşürmeyin” mesajını verdi. Long, kıyı kesiminde su seviyesinin yükselmeye başlayacağını, kasırganın tahribat gücünün hala çok yüksek olduğunu belirtti.

Ulusal Kasırga Merkezi’ne göre kasırganın “gözü”nün Cuma günü öğleden sonra Kuzey-Güney Carolina kıyı hattına ulaşması bekleniyor. Cumartesi günü de kasırganın etkisiyle okyanusta suyun yaklaşık 4 metre yükselmesi ve her iki eyalette de 50-75 cm arasında yağışa yol açması öngörülüyor.