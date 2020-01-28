Florence Pugh sütyen giymeyince olay oldu! Tüm gözler ondaydı

Sinema dünyasının en prestijlisi olarak anılan Oscar Ödülleri’nde Little Women filmiyle ‘en iyi yardımcı kadın oyuncu’ kategorisindeki adaylar arasında yer alan İngiliz oyuncu Florence Pugh o günkü sevinciyle gündem olmuştu.

Genç oyuncun Oscar adaylığını öğrendiği anlarda yatağından üstsüz şekilde fırlamış ve bu anları da paylaşmıştı. Little Women filminin ünlü oyuncusu Florence Pugh şimdi de katıldığı bir gecede giydiği turuncu elbisesiyle olay oldu.

Pugh gece için tercih ettiği elbisenin içine sütyen giymeyince olay oldu! Florence Pugh sütyensiz haliyle dikkat çekti ve "sütyen sevmeyen ünlüler" kervanına katıldı. Gece boyunca göğüs uçları parlayan Pugh elbisesinden daha çok bu haliyle akıllarda kaldı.