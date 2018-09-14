Florence Washington’u da Vuracak mı?

Amerika’nın doğu kıyılarını vurmaya başlayan Florence kasırgasından başkent Washington’ın doğrudan etkilenmesi beklenmiyor. Ancak kasırganın iç kesimlere ilerlerken yönünü kuzeye çevirmesi halinde başkent ve çevresi de dahil Pennsylvania, Ohio gibi eyaletlere kadar uzana bir bölgede şiddetli yağışlar görülebilir.

Kasırganın karaya ulaştığı Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde yüz binlerce kişi evlerini terketti.

Peki kasırga başkent Washington’u da vuracak mı? Florence’ın Washington’u doğrudan vurması beklenmiyor. Ancak yine de kentte 15 günlük acil durum ilan edilmiş durumda. Bunun nedeni de Florence’ın kasırga gücünde olmasa da bölgeye yoğun yağış getirmesinden duyulan endişe.

Bu nedenle Washington ve çevresindeki bazı bölgelerde alınan önlemler dikkat çekiyor. Başkente arabayla sadece 10-15 dakika uzaklıktaki Alexandria’da bazı binaların önlerine kum torbaları yerleştirildi.

Bir başka endişe de Potamac Nehri’nin taşma ihtimali. Yaz mevsiminin zaten normallerin çok üstünde bir yağışa sahne olduğu bölgede nehrin bazı bölümlerinde az da olsa taşkınlıklar gözleniyor.

Washington’ın Florence’dan ne kadar etkileneceği konusunda kritik soru Florence’ın yönünü ilerleyen saatlerde ne yöne doğru çevireceği. Florence karaya ulaştıktan sonra yönünü kuzeye doğru çevirirse başkent dahil buradaki eyaletleri yoğun yağışlar vurabilir.

Ancak böyle bir durumda bile kasırganın kıyı kesimlerinde neden olduğu zararı Washington’a vermesi beklenmiyor. Başkent halkında da şu anda bir panik havası göze çarpmıyor.

