Florence Yıktı Geçti: En Az 17 Ölü

Amerika’nın doğu kıyılarını vuran Florence kasırgasının boyutu ve tahribatın büyüklüğü haftasonunun ardından ortaya çıktı. Kasırgada can kaybı 17’ye yükseldi. En az 900 kişi de mahsur kaldıkları bölgelerden kurtarıldı. Kasırgadan en çok etkilenen bölgelerden biri Kuzey Carolina eyaletinin Wilmington kenti. Kasırgayla gelen yağış yüzünden suyun yükselmesiyle kentin eyaletin geri kalanıyla bağlantısı kesilmiş durumda. Su seviyesi kentte o kadar yüksek ki Wilmington eyalette “ada” olarak niteleniyor. O nedenle 120 bin kişinin yaşadığı kente havadan uçakla gıda ve su yardımı yapılması planlanıyor. Kentte sel suyu içinde mahsur kalan 400 kişi kurtarıldı. Bölgede gelecek 2 günde de su baskınları bekleniyor. Yetkililer “Buraya gelmeyin. Yolları su bastı. Wilmington’a giriş yok. Evinize dönmenizi biz de istiyoruz ama henüz değil” sözleriyle kente gelmek isteyenleri uyardı. Florence kasırgasında ilk can kaybı haberi Cuma günü Wilmington’dan gelmişti. Bir anne ve yedi aylık bebeği büyük bir ağacın evlerinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Haftasonu can kayıplarının devamı geldi.

Kasırga yüzünden en az 600 bin hane elektriksiz kalmış, bazı bölgelerde halk kasırga öncesinde aldığı jeneratörleri kullanmaya başlamıştı. Bir kişi jenaratörü çalıştırmaya çalışırken hayatını kaybetti. 3 kişi de kasırga kaynaklı trafik kazalarında hayatını kaybetti. Wilmington’da kent sakinleri su ve gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için dükkan ve restoranların önünde saatlerce bekledi. Bazı dükkanların önünde polis nöbet tutarak, tek seferde 10 kişinin içeri girmesine izin verdi. Yetkililer bölge halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak için havadan gıda ve su yardımı yapacak. Okyanus üzerinden kategori 4’te ilerleyen ancak daha sonra şiddeti tropik fortınaya gerileyen Florence kasırgası vurduğu bölgeye uzun sürede çok miktarda yağış bıraktığı için tehlike hala devam ediyor. Yağışın dağlık alanlara ulaşmasıyla toprak kaymalarının görülmesinden endişe ediliyor. Kasırgadan en çok etkilenen yerlerden biri de New Bern kenti. Bölgede hasar büyük. Yardım görevlileri şişme botlarla kurtarma operasyonlarını yürütüyor. Görevliler cep telefonu uygulaması ile zor durumda olan ve mahsur kalan insanlara ulaşıyor. 30 bin kişinin yaşadığı New Bern kasabasında 455 kişi kurtarıldı. Kurtarma operasyonlarında helikopterler de devrede.