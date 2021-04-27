Florentino Perez, kafaya koydu: Galatasaray ya da Fenerbahçe, Avrupa Süper Ligi'ne

İspanyol basını, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Avrupa Süper Ligi hayalinden vazgeçmediğini yineledi...

Bernabeudigital'de yer alan haberde, 15 kurucu takımı tamamlamak için gönüllü olan kulüplerin olduğu vurgulandı. Bu kulüplerin başında ise Rumen ekibi Steaua Bükreş'in geldiği belirtildi.

Haberde; Ajax, Feyenoord ve PSV'den birine de teklifte bulunulacağı kaydedilirken listeye bir Türk takımın da eklenebileceğinin altı çizildi.

DÖRT BİR KOLDAN

Perez'in Türkiye'den Galatasaray veya Fenerbahçe'ye teklifte bulunacağı, Paris Saint Germain'e de baskı yapmak için Olympique Lyon'la bir görüşme gerçekleştireceği kaydedilirken, İtalya'dan da takım sayısının artabileceği belirtildi.

Inter, Milan ve Juventus'un dışında Serie A ekiplerinden Roma ile Fiorentina'ya da teklif götürülebileceği ifade edildi.

